Лёффлер: Победив Канело в реванше, Головкин докажет, что он лидер pound-for-pound

Том Лёффлер , промоутер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), не сомневается, что его подопечный одержит победу в реванше с мексиканцем Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО), запланированном на 15 сентября в Лас-Вегасе (США), и тем самым докажет, что является лучшим боксёром современности.

«Трудно поверить, что драма может быть большей, после того как мы завершили переговоры, вновь договорившись о реванше. После всех дискуссий и споров это самый большой поединок в современном боксе. Кроме того, Геннадий в третий раз подряд выступит на большой мексиканский праздник, чтобы продемонстрировать зрелищный мексиканский стиль», — цитирует Лёффлера BoxingScene.

«Этот реванш выходит за пределы чемпионского боксёрского поединка и становится международным спортивным событием, которое будет транслироваться более чем в 150 странах по всему миру. Геннадий выйдет в ринг, чтобы доказать, что остаётся сильнейшим средневесом своей эры и лидером рейтинга pound-for-pound, — подчеркнул Лёффлер. — Он выиграл первый поединок у Канело в глазах миллионов зрителей и сделает это снова в День независимости Мексики, установив рекорд 21-й успешной защитой подряд. Это его судьба».

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