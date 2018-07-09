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Мунгуйя: Геннадий Головкин — лидер P4P, скоро его заменит Альварес или Ломаченко
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Мунгуйя: Геннадий Головкин — лидер P4P, скоро его заменит Альварес или Ломаченко 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
21-летний мексиканец Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО) 21 июля в Hard Rock Hotel (Лас-Вегас, штат Невада, США) проведёт дебютную защиту титула WBO в весе до 69,9 кг. Противостоять мексиканцу предстоит обязательному претенденту, бывшему чемпиону мира, 29-летнему британцу Лиаму Смиту (26-1-1, 14 КО).
В преддверии боя тренер Мунгуйи требует от подопечного не просто победы, а победы досрочной: «В этом бою хочу видеть досрочную победу до 9-го раунда. У Смита всего одно поражение, от рук Сауля Альвареса — нокаутом в 9-м раунде. Поэтому хочу, чтобы Мунгуйя сделал это раньше. Знаю, что Хайме может остановить его в любой момент, хоть на первых секундах боя. И он остановит Смита. Вот и всё, что я хочу увидеть».
Сам Мунгуйя в прогнозах немного более сдержанный: «По этому бою многие будут меня оценивать, ведь Смит — боец топ-уровня. А значит, мне надо выглядеть очень круто. Я был готов драться с Головкиным (в мае), согласился на их условия. Некоторые говорят, что я вызывал в ринг Головкина или Альвареса, но это не так. Я сказал, что хочу в один день провести бой с одним из них, потому что моя цель — стать лучшим в мире. Но я не вызывал ни одного, ни другого. Просто верю, что уже в следующем году буду готов с ними встретиться. Максимум, через два года».
Мунгуйя утверждает, что он на самом деле прирождённый средневес (до 72,6 кг), а дерётся в первом среднем только ради титула: «Вообще-то я средневес. Я спустился в эту весовую категорию, чтобы завоевать титул. Мне не очень просто даётся сгонка веса. И я понимаю, что за этим надо очень тщательно следить, чтобы не угробить свой организм. Меня упрекают за то, что я отобрал титул у „малыша“ Садама Али. Послушайте, разве я виноват в том, что этот „полусредневес“ залел не в свою категорию?»
Мунгуйя размышляет о Смите: «На самом деле мне не важно, средневес он или же боксёр первого среднего веса. Я его уважаю, но собираюсь одержать победу. Я смотрел его бои и считаю, что он хорош. Быстрый, с ударом, хорошо держит. Как и всегда, меня интересует только победа нокаутом. Не знаю, когда это произойдёт. По-разному бывает. Я только в начале своего пути, мне только лишь 21. Меняться не собираюсь. Титул — не причина для того, чтобы я что-то менял в своём боксе».
Не позабыл Мунгуйя и о намеченном на 15 сентября поединке между лучшими средневесами мира, чемпионом из Казахстана Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и претендентом из Мексики Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Рассказывает Мунгуйя: «У Альвареса были проблемы с кленбутеролом, некоторые болельщики ему больше не доверяют. Верю, он сделает всё, чтобы вернуть их доверие 15 сентября. Думаю, Головкин — лидер рейтинга P4P. Но ему уже 37, его время проходит. Канело может стать новым лидером P4P. А если не он, то Ломаченко. Прогноз? Не знаю, ведь Альварес давно боксировал, больше года прошло. Не знаю, как он проведёт реванш с Головкиным. Надеюсь, простой никак не скажется в поединке».
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