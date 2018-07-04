Промоутер: Канело Альварес — единственная PPV-звезда современности

Несмотря на непосредственное участие в допинговом скандале, мексиканец Канело Альварес (49-1-2, 34 КО) не растерял любовь болельщиков и по-прежнему остаётся самым популярным боксёром современности, поединки которого генерируют наиболее высокие цифры платных телетрансляций по системе pay-per-view.

Об этом заявил промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя на состоявшейся накануне онлайн-конференции, приуроченной к запланированному на 15 сентября реваншу Канело с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО).

«У каждого есть свои болельщики, — философски замечает Оскар. — И в этом заключается причина того, что Канело — единственная PPV-звезда в современном боксе, потому что когда он боксирует на НВО PPV, его болельщики всегда с ним. Именно поэтому его поединки демонстрирую такие мощные показатели. Вот почему цифры телерейтингов всегда такие большие».

«Точно так же, у каждого бойца есть ненавистники, — подчёркивает промоутер. — И тем не менее, правда в том, что у Альвареса миллионы поклонников по всему миру, как и у Головкина. Однако, мы должны признать одну вещь: Канело — мексиканский чемпион, мексиканская звезда, звезда мирового бокса».

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