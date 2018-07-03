Тренер — о поединке Геннадий Головкин−Сауль Альварес 2: интервью

15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) чемпион WBC/WBA Super в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) попытается доказать, что по-прежнему является лучшим бойцом дивизиона. Противостоять чемпиону вновь доведётся мексиканцу Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО). В прошлом году бойцы встречались на этой же арене — бой завершился вничью.

В преддверии боя тренер Головкина Абель Санчес пообщался с корреспондентом BoxingTalk.

— Когда начнётся тренировочный лагерь у Головкина?

— В понедельник утром.

— Вы действительно предполагали, что реванш может так и не состояться?

— Я об этом не думал. У нас уже была запланирована дата 25 августа и место проведения — это арена Forum в Инглуве (штат Калифорния, США). Я просто хотел быть уверенным в том, что в любом случае Геннадий будет драться. Сейчас простои ему противопоказаны. Как вы знаете, у нас на руках была договорённость о поединке против (чемпиона WBO из Британии) Билли Джо Сондерса . Это на тот случай, если бы Канело всё-таки отказался от боя.

— Всё поменялось. Если в преддверии первого боя Головкин и Альварес улыбались и жали друг другу руки, то на этот раз…

— (перебивает) Да, это так. Альварес возомнил себя дивой. Он уже давно не тот, каким был прежде. Для боя необходимо два бойца. И Геннадий был готов к тому, что бой может не состояться, если его финансовые условия не будут выполнены. Он прекрасно понимал, что обе стороны зависят друг от друга.

— Раньше такое было, чтобы Головкин подходил к тренировочному лагерю в таком состоянии, настолько злым? Или на этот раз всё действительно иначе?

— Я бы не сказал, что он чувствует какую-то злость или что-то типа того. Он чувствует уверенность. В себе, своей карьере. У него нет такого, чтобы кого-то там не уважать. Но взамен он требует, чтобы и его уважали.

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