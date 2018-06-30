Цены на входные билеты реванша Головкин–Альварес стартуют от 300 и достигают 5000 долларов США

Опубликована билетная информация на вечер бокса 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет реванш чемпиона мира по версиям WBA/WBC в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО).

Входные билеты разделены по следующим ценовым категориям: $5000, $2500, $2000, $1500, $800, $700, $500 и $300 (в цену не включены сборы за услугу и налоги). Также действует ограничение на максимальное количество билетов в руки.

Так, для уровней цен начиная от $700 и выше — максимальное количество билетов на руки равно восьми. Для уровней цен $500 и $300 — два билета. С 20:00 сегодняшнего дня и до 20:00 понедельника 2 июня действует предпродажа, которая доступна на сайте Golden Boy Promotions. Билеты в общей продаже будут доступны начиная с 20:00 вторника по киевскому времени на сайтах asx.com и t-mobilearena.com.

Напомним, что первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре прошлого года и завершился вничью.

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