Ещё
Майкл Конлан перебоксировал Адеилсона Дос Сантоса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Майкл Конлан перебоксировал Адеилсона Дос Сантоса 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Odyssey Arena, Белфаст, Великобритания. В главном событии вечера ирландский топ-проспект младшего лёгкого веса (до 59 кг) Майкл Конлан (8-0, 5 КО) перебоксировал бразильского середняка, экс-претендента на титул Адеилсона Дос Сантоса (19-5, 15 КО).
Поединок против Дос Сантоса стал для Конлана дебютом в Британии на профессиональном ринге.
Зрелищной схватки не получилось — бой прошёл в тактическом противостоянии, в котором преимущество было за Конланом. Судейский вердикт: 79:73 в пользу проспекта.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Конлан-Дос Сантос (появится в скором времени)
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Алекс Сауседо в кровавей драке одержал досрочную победу над Лео Заппавиньей Прямая трансляция: Хильберто Рамирес — Роамер Ангуло Вячеслав Шабранский — о поединке Александра Усика и Мурата Гассиева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок Роналду вызвал уважение57
Английский фанат выжил в РФ и пристыдил британские СМИ16
Роналду оценил уровень организации ЧМ-20181
Лидера сборной России заподозрили в допинге171
Сборная РФ обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией12
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение