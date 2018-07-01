Майкл Конлан перебоксировал Адеилсона Дос Сантоса

Odyssey Arena, Белфаст, Великобритания. В главном событии вечера ирландский топ-проспект младшего лёгкого веса (до 59 кг) Майкл Конлан (8-0, 5 КО) перебоксировал бразильского середняка, экс-претендента на титул Адеилсона Дос Сантоса (19-5, 15 КО).

Поединок против Дос Сантоса стал для Конлана дебютом в Британии на профессиональном ринге.

Зрелищной схватки не получилось — бой прошёл в тактическом противостоянии, в котором преимущество было за Конланом. Судейский вердикт: 79:73 в пользу проспекта.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Конлан-Дос Сантос (появится в скором времени)

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.