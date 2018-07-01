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Кэттеролл и Кэрролл побеждают в Британии
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Кэттеролл и Кэрролл побеждают в Британии 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Odyssey Arena, Белфаст, Великобритания. Поединок местных небитых проспектов первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Джека Кэттеролла (22-0, 12 КО) и Тайрона Маккенны (16-1-1, 6 КО) завершился победой первого единогласным решением судей. На кону боя стоял интерконтинентальный титул по версии WBO.
Во втором раунде Кэттеролл отправил соперника в нокдаун, но был оштрафован рефери снятием зачётного балла за удар лежащего. Но уже в следующей трёхминутке Маккенна вновь побывал в нокдауне. Ещё раз Тайрон побывал на канвасе в 5-м раунде.
Тем не менее, Кэттеролл не впечатлил, а разочаровал невысоким уровнем уоркрейта. Судейский вердикт: 95:91, 94:93 и 94:93.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кэттеролл-Маккенна (возможно, появится в скором времени)
Боец второго полулёгкого веса Джоно Кэрролл (16-0, 3 КО) успешно защитил интеконтинентальный титул IBF бою с Диклэном Гэрати (17-3, 4 КО) из Ирландии.
Кэрролл отправил соперника в нокдаун в 3-м раунде. В дальнейшем на действиях обладателя титула сказывалось неприятное рассечение. Но в 9-м раунде рефери остановил схватку — Гэрати прекратил отвечать на град ударов от вроде бы безударного Кэрролла.
Бойцы встречались ранее — в 2014 году Кэрролл победил дисквалификацией соперника. За неполных четыре раунда Гэрати отметился ударами локтями и головой, но лидировал на картах судей на момент остановки боя.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кэрролл-Гэрати (возможно, появится в скором времени)
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