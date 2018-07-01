Алекс Сауседо в кровавой драке одержал досрочную победу над Лео Заппавиньей

Сheasepeake Energy Arena, Оклахома-Сити, штат Оклахома, США. Американский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Алекс Сауседо (28-0, 18 КО) одолел австралийца Леонардо Заппавинью (37-4, 27 КО) в отборочном поединке по версии WBO.

Со стартового гонга Сауседо завладел инициативой. Проспект переигрывал матёрого Заппавинью за счёт скорости, но периодически срывался в чересчур опасные размены на ближней дистанции. Во 2-м раунде Сауседо посёк австралийца, а в 3-м свалил в нокдаун коротким правым хуком в челюсть.

Попытка завершить бой досрочно завершилась неожиданно — Заппавинья перехватил инициативу и в 4-м раунде был близок к досрочной победе, но окровавленный Сауседо хоть и пропустил град ударов, но падать не желал. Восстановившись в перерыве, с 5-й трёхминутки Сауседо принялся работать умно: через джеб и с дальней дистанции, но пару неприятных ударов всё же пропустил — преимущественно правые через руку. В следующем раунде преимущество проспекта увеличилось — лицо Заппавиньи стало похоже на пиццу пепперони. В 7-м раунде рефери остановил поединок. Сауседо ТКО 7. ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сауседо-Заппавинья (появится в скором времени) Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.