Инсайдер: Отборочный бой между Пулевым и Миллером может не состояться

Отборочный бой по линии IBF между топовыми супертяжами Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО) из Болгарии и американцем Джарреллом Миллером (21-0-1, 18 КО) может не состояться, утверждает инсайдер Дэн Рафаэл из ESPN.

«Компания Epic Sports выиграла на промоутерских торгах со ставкой около $2 миллионов, — напоминает инсайдер. — Согласно распределению, Миллеру положено всего 25% призового фонда, а это около $540 тысяч. Несмотря на то, что это было бы крупнейшим гонораром в карьере бойца, они откажутся от боя, о чём сообщили мне лично. Их не устраивает место проведения — Epic Sports хочет, чтобы поединок состоялся в Болгарии. В свою очередь, команда Миллера предпочитает драться в США».

Тем не менее, инсайдер утверждает, что остаются призрачные шансы на то, что бой всё таки состоится: «По словам со-промоутера Миллера, телеканал НВО не заинтересован в поединке, но есть интерес от компании Top Rank Promotions, сотрудничающей с телеканалом ESPN. А поэтому пока что неизвестно, состоится бой или же нет. Победитель становится обязательным претендентом по линии IBF, но чемпионского боя ему, скорее всего, придётся ждать не менее 18 месяцев».

Напомним, действующим чемпионом IBF, а также WBO и WBA Super является британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

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