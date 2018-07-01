Как побить боксера и каратиста на улице: советы инструктора спецназа

Инструктор спецназа по рукопашному бою Максим Рамазанов показал, как практически не подготовленный человек может противостоять на улице профессиональному боксеру и каратисту. Метод достаточно прост и требует лишь небольшой практики.

Инструктор советует выстраивать тактику на трех быстрых ударах по болевым точкам. Боксер будет целить в голову, скорее всего первые два удара будут двумя прямыми и начнет он с левой.

Боец, занимающийся карате или тайским боксом с высокой долей вероятности попытается «похвастать» хайкиком. Его поймать будет гораздо проще — главное, не суетиться и действовать с умом.

Остановить противника можно и с одного удара. Если, конечно, знать правильный способ.