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Видео боя: Робсон Консейсау — Гавино Гуаман, HD 720
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Видео боя: Робсон Консейсау — Гавино Гуаман, HD 720 

Vringe.com 24 минуты назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Робсоном Консейсау и  Гавино Гуаманом, который состоялся 30 июня 2018 года в Оклахома-Сити (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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