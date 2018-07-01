Доминик Бризил: Безумие какое–то, что до смешного корявый Уайлдер забрался столь высоко

Почти 120-килограммовый американец Доминик Бризил (19-1, 17 КО), который, вероятно, будет следующим претендентом для чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО), не особо переживает по поводу того, что букмекеры и эксперты прогнозируют его досрочное поражение в таком поединке.

Бризил уверяет, что тщательно проанализировал последние три боя чемпиона и заметил «намного больше изъянов, чем сильных сторон, особенно в моменты, когда он потрясает противника».

«Когда ты чуешь кровь, то идёшь добивать. Но его базовые навыки никакие, и он в такие секунды просто рассыпается как боксёр. С его «мельницей» Дионтэй настолько коряв, что это даже не смешно. Выглядит, как цирк. Понятно, удар там пудовый с правой руки. Но я не уверен, что он кого-то вынес или хотя бы отправил на настил ринга из тех, у кого есть «борода» и кто способен выдержать плюху», — рассказал Дом рremierboxingchampions.com.

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В феврале 2017-го Бризил нокаутировал проспекта Изуагбе Угоноха, но был потрясён по ходу боя и побывал на настиле в 4-м раунде. В октябре того же года у него был вполне конкурентный бой с Эриком Молиной, но и того Дом победил отказом угла после 8-го раунда.

«Бой с ним будет куда проще встреч против Изу или Молины, — считает претендент. — Дионтэй чрезвычайно корявый, и это просто безумие какое-то, что он забрался так высоко без азов. В общем, Уайлдер не показал мне ничего, из-за чего я бы переживал. Ему просто раз за разом везёт задевать противников ударом справа».

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В июне 2016 года Бризил стал первым претендентом для чемпиона IBF Энтони Джошуа , потерпев досрочное поражение в 7-м раунде.

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