В Забайкалье военнослужащие начали готовиться к Чемпионату по армейскому рукопашному бою

Сам Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации состоится во второй половине текущего месяца в городе Иваново.

Военнослужащие-победители и чемпионы окружных соревнований, представляющие общевойсковое объединение Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, отправились в Улан-Удэ для подготовки к участию в соревнованиях по армейскому рукопашному бою.

Сам Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации состоится во второй половине текущего месяца в городе Иваново.

Военнослужащие будут бороться за победу в весовых категориях до 60 и до 70 килограммов.

Помимо этого, один из офицеров Забайкальского общевойскового объединения удостоился почетного права войти в судейскую коллегию престижного спортивного соревнования.