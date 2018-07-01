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В Забайкалье военнослужащие начали готовиться к Чемпионату по армейскому рукопашному бою
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В Забайкалье военнослужащие начали готовиться к Чемпионату по армейскому рукопашному бою 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Сам Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации состоится во второй половине текущего месяца в городе Иваново.
Военнослужащие-победители и чемпионы окружных соревнований, представляющие общевойсковое объединение Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, отправились в Улан-Удэ для подготовки к участию в соревнованиях по армейскому рукопашному бою.
Сам Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации состоится во второй половине текущего месяца в городе Иваново.
Военнослужащие будут бороться за победу в весовых категориях до 60 и до 70 килограммов.
Помимо этого, один из офицеров Забайкальского общевойскового объединения удостоился почетного права войти в судейскую коллегию престижного спортивного соревнования.
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