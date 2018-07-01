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Джо Смит забил «Реднека» в бою–возвращении и захотел драку с Сергеем Ковалёвым
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Джо Смит забил «Реднека» в бою–возвращении и захотел драку с Сергеем Ковалёвым 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Mohegan Sun Arena, Анкасвиль, штат Коннектикут, США. 105 секунд поединка понадобилось 28-летнему нью-йоркскому полутяжеловесу (до 79,4 кг) Джо Смиту-младшему (24-2, 20 КО), чтобы расправиться с джорнименом Мелвином Расселлом (11-5-2, 7 КО).
Выступая впервые почти за год, Смит отправил «Романтичного реднека» из Кентукки на настил ринга трёхударной комбинацией возле его угла. Тот выплюнул капу, чтобы заполучить пару спасительных секунд.
Это Расселлу не помогло: вскоре после серии ударов по обоим этажам ему прилетел апперкот справа — нокаут. КО 1.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Смит–Расселл (появится позднее)
В послематчевом интервью «Обычный мужик» Смит заявил, что надеется на встречу с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО) и считает, что его физическая форма будет козырем в таком противостоянии. По словам промоутера Джо Дегуардии, они хотят этот бой осенью.
Напомним, Джо ярко засветился в 2016-м, но с той поры за полтора года провёл только два боя, проиграв в позапрошлом Салливану Баррере. После этого Смит залечивал перелом челюсти.
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