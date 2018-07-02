Фото: Мэнни Пакьяо лупит в спарринге австралийского проспекта Камбососа

Филиппинский сенатор и действующий боксёр полусреднего веса (до 66,7 кг), ранее единственный в истории бокса спортсмен, покоривший восемь весовых категорий, 39-летний легендарный Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) готовится к намеченному на 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) поединку. В соперниках филиппинца «обычный» чемпион WBA, грозный нокаутёр из Аргентины Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО).

Сейчас Пакьяо пребывает на Филиппинах, где в собственном зале Pacman Wildcard Gym проходит интенсивную спарринг-сессию. Одним из партнёров филиппинца является перспективный боец из Австралии Джордж Камбосос-мл. (14-0, 8 КО).

Судя по фото (Wendell Alinea/MP Promotions), и Камбососу (в чёрной футболке), и остальным парням приходится несладко.

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