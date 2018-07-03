Ещё
Лукас Маттиссе готовится к бою с Мэнни Пакьяо в пустыне: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лукас Маттиссе готовится к бою с Мэнни Пакьяо в пустыне: видео 

Vringe.com 14 минут назад
Фото: Vringe.com
«Обычный» чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинец Лукас Маттиссе (39-4, 36 KO) готовится защищать свой титул в бою с филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO), который намечен на 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия). Вашему вниманию — кадры подготовки Лукаса из аргентинской пустыни.
Напомним, что Маттиссе завоевал титул в январе этого года, остановив таиландца Теву Кирама (38-1, 28 KO).
Читайте также: Де Ла Хойя: Лукас Маттиссе завершит легендарную карьеру Мэнни Пакьяо
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Флойд Мэйуэзер купил самые дорогие часы в мире: они стоят 18 миллионов Промоутер рассказал о главном преимуществе Паркера над Уайтом Тренер: Гассиев нокаутирует Усика ударом по корпусу
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В футболе разразился новый допинговый скандал37
Секс-скандал на ЧМ: россиянка назвала преимущества иностранцев23
Россиянин поставил на Испанию и проиграл почти 2 млн53
Как Запад отреагировал на триумф сборной России575
Украина бьется в истерике после победы России53
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение