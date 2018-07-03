Лукас Маттиссе готовится к бою с Мэнни Пакьяо в пустыне: видео

«Обычный» чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинец Лукас Маттиссе (39-4, 36 KO) готовится защищать свой титул в бою с филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO), который намечен на 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия). Вашему вниманию — кадры подготовки Лукаса из аргентинской пустыни.

Напомним, что Маттиссе завоевал титул в январе этого года, остановив таиландца Теву Кирама (38-1, 28 KO).

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