Мэнни Пакьяо и Маттиссе рассудит рефери из боёв Кличко–Поветкин и Хэй–Валуев

15 июня на ринге Axiata Arena в Куала-Лумпуре (Малайзия) кроме боксёрского ветерана и филиппинского сенатора Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) и «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины будет также и третий человек — матёрый пуэрториканский рефери Луис Пабон.

Пабон свой первый бой в качестве рефери провёл 25 лет назад. С той поры он был третьим в ринге 433 раза, включая такие бои, как Кличко–Поветкин, Котельник–Риз, Хэй–Валуев, Ломаченко–Пирийяпиньо, Хук–Поветкин, Маркес–Консепсьон I и многие другие топ-поединки.

Судейская бригада боя Маттиссе–Пакьяо будет следующей:

Нельсон Васкес (Пуэрто-Рико), 842 боя (!), начало карьеры — 1987 год — Стэнли Кристодулу (ЮАР), 146 боёв, 1974 год — Жан-Робер Лайн (Монако), 132 боя, 1993 год Читайте также: Хан собрался подраться с победителем боя Маттиссе–Пакьяо

Напомним, что полноценным чемпионом WBA в 66,7 кг по-прежнему является американец Кит Тёрман (28-0, 22 КО). Де-факто на кону в бою Маттиссе–Пакьяо — не более чем право претендента, а не полновесный титул.

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