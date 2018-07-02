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Мэнни Пакьяо и Маттиссе рассудит рефери из боёв Кличко–Поветкин и Хэй–Валуев
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Мэнни Пакьяо и Маттиссе рассудит рефери из боёв Кличко–Поветкин и Хэй–Валуев 

Vringe.com 27 минут назад
Фото: Vringe.com
15 июня на ринге Axiata Arena в Куала-Лумпуре (Малайзия) кроме боксёрского ветерана и филиппинского сенатора Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) и «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины будет также и третий человек — матёрый пуэрториканский рефери Луис Пабон.
Пабон свой первый бой в качестве рефери провёл 25 лет назад. С той поры он был третьим в ринге 433 раза, включая такие бои, как Кличко–Поветкин, Котельник–Риз, Хэй–Валуев, Ломаченко–Пирийяпиньо, Хук–Поветкин, Маркес–Консепсьон I и многие другие топ-поединки.
Судейская бригада боя Маттиссе–Пакьяо будет следующей:
Нельсон Васкес (Пуэрто-Рико), 842 боя (!), начало карьеры — 1987 год  — Стэнли Кристодулу (ЮАР), 146 боёв, 1974 год  — Жан-Робер Лайн (Монако), 132 боя, 1993 год  Читайте также: Хан собрался подраться с победителем боя Маттиссе–Пакьяо
Напомним, что полноценным чемпионом WBA в 66,7 кг по-прежнему является американец Кит Тёрман (28-0, 22 КО). Де-факто на кону в бою Маттиссе–Пакьяо — не более чем право претендента, а не полновесный титул.
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