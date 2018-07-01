Мэнни Пакьяо — о Бобе Аруме: Просто игнорируйте его слова, он уже старенький

Бой «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) и ветерана Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO), запланированный на 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия), состоится в назначенное время, а слухи о срыве шоу — происки врагов. Об этом заявил промоутер шоу — и главный участник вечера бокса Пакьяо.

По его словам, компания MP Promotions уже утрясла все финансовые неувязки.

«В понедельник мы отправили первую часть платы Golden Boy Promotions и команде Маттиссе. Остаток суммы будет погашен согласно графику», — заявил филиппинец Philboxing.com.

Мэнни утверждает, что есть «некоторые лица, которые саботируют бой». «Я опечален тем, что они так делают, но у них ничего не выйдет. Пускай Бог даст им разума и смягчит их сердца», — молвил Пакмен, не уточнив, кто эти люди.

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При этом некоторые из членов команды филиппинца нелицеприятно высказались в адрес главы Top Rank, однако сам Пакмен шикнул на них, чтобы не устраивать в СМИ перепалки с Арумом.

«Просто игнорируйте то, что он ( Арум ) говорит. Он уже стар. Уважайте его», — сказал Мэнни.

Напомним, Арум был промоутером филиппинца больше 10 лет, и официальных сообщений о том, что он им больше не является, не было. Тем не менее, Пакмен неоднократно в последнее время говорил, что свободен он каких-либо контрактных обязательств.

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«Не хочу никаких предсказаний, но есть чувство, что бой не пройдёт всю дистанцию. Пускай победит сильнейший», — подчеркнул Пакьяо.

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