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WBO исключила Пакьяо из своего рейтинга
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WBO исключила Пакьяо из своего рейтинга 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Vringe.com
Всемирная боксёрская организация (WBO) в свежей версии своего рейтинга за июнь 2018 года не стала включать в него бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
Боксёр исключён из рейтинга WBO в полусреднем весе из-за того, что он теперь планирует бороться за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Это всего второй с 2009 года случай, когда филиппинский боксёр выбывает из рейтинга Всемирной боксёрской организации.
В июне 2015 года, напомним, спортсмен на месяц выбывал из рейтинга WBO после своего поражения в бою с американцем Флойдом Мейвезером-младшим.
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