Фьюри победил Сефери, Кроуфорд избил Хорна, Спенс нокаутировал Окампо 

Одиозный Тайсон Фьюри вернулся на ринг после почти трёхлетнего простоя. Это было слишком просто.
Американец Терренс Кроуфорд, занимающий по некоторым версиям первое место в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории, завоевал мировой чемпионский титул WBO в полусреднем весе. Кроуфорд без особых проблем победил австралийского боксёра Джеффа Хорна, нанеся тому первое поражение в его профи-карьере. Хорн старался работать первым номером, но Кроуфорд неплохо удерживал чемпиона на дистанции и набирал очки за счёт акцентированных одиночных попаданий, много пробивал по туловищу. Начиная с 8-го раунда Хорн из-за заметной усталости почти перестал атаковать, а после нокдауна в 9-м раунде рефери остановил одностороннее избиение. Ранее Кроуфорд владел чемпионскими поясами в лёгком и первом полусреднем дивизионах, оформив таким образом чемпионство в третьей для себя весовой категории.
В главном бою вечера бокса в Манчестере экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Тайсон Фьюри победно возобновил карьеру после 2,5-летнего перерыва, встретившись с албанцем Сефером Сефери.
Фьюри уверенно начал бой, в то время как его соперник был зажат и откровенно боялся идти вперёд. Экс-чемпион уверенно вёл встречу, и после 4-го раунда Сефери отказался от продолжения боя. Предыдущий поединок Тайсон провёл в ноябре 2015 года, когда сенсационно победил многолетнего чемпиона мира украинца Владимира Кличко. После того успеха у Фьюри начались психологические проблемы, он впал в алкогольную и наркотическую зависимость, страдал от депрессии и лишнего веса. Не выходя на ринг, он потерял все свои пояса.
Как показал бой, доселе небитый британский двухметровый гигант ещё весьма далёк от своих лучших кондиций и ему ещё нужно сбрасывать немало лишних килограммов. Однако теперь Фьюри пообещал надолго не покидать ринг. Его следующий бой назначен уже на 18 августа.
В главном бою андеркарта возвращения Тайсона Фьюри состоялся титульный поединок в первом полусреднем весе между британцем Терри Флэнэганом и американцем Морисом Хукером. На кону встречи стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO. Противостояние изобиловало большим количеством клинчей и грязной борьбы, но в целом прошло в равной борьбе. По итогам двенадцати раундов судьи отдали предпочтение Хукеру, разделившись во мнении — 115:113, 111:117, 117:111. Таким образом, Хукер впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO. Флэнэган же, который перед этим на протяжении 2,5 лет являлся чемпионом мира в лёгком весе по той же версии WBO, потерпел первое поражение в профи-карьере и не сумел оформить чемпионство во втором для себя дивизионе.
В главном событии большого вечера бокса в Лос-Анджелесе суперчемпион мира по версии WBA в полулёгком весе мексиканец Лео Санта Крус устроил яркую рубку с регулярным чемпионом мира по этой же версии — своим соотечественником Абнером Маресом. Проживающие в Калифорнии мексиканцы встречались на профи-ринге уже во второй раз. Первый поединок между ними состоялся в августе 2015 года и победу в нём единогласным решением судей праздновал более высокий и длиннорукий Санта Крус. По схожему сценарию прошёл и матч-реванш. Бой изобиловал большим количеством активных разменов, в которых чаще и точнее попадал суперчемпион WBA. В результате, по итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Санта Крусу — 115:113, 116:112, 117:111.
В главном бою андеркарта рематча Санта Крус — Марес чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе американец Джермелл Чарло победил по очкам бывшего чемпиона мира — своего соотечественника Остина Траута. В ходе боя последний побывал в нокдауне в 3-м и 9-м раундах, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам противостояния один из судей поставил неоднозначный счёт 113:113, в то время как двое других отдали логичную победу Чарло — 115:111, 118:108. Теперь младший из братьев Чарло, возможно, в скором времени проведёт объединительный поединок с другим соотечественником — Джарреттом Хёрдом, который ныне владеет мировыми титулами по версиям WBA (Super), IBF и IBO.
В центральном бою вечера, который прошёл на тренировочной арене одной из самых успешных команд НФЛ «Даллас Ковбойз», чемпион мира IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс встретился с официальным претендентом на его титул мексиканцем Карлосом Окампо. Конкурентного противостояния не получилось. Уже в конце 1-го раунда Спенсу удалось нанести точный и акцентированный удар слева по туловищу соперника, вследствие чего Окампо оказался на настиле и продолжить бой не сумел
Рефери отсчитал до десяти, зафиксировав победу Спенса чистым нокаутом. Это была уже вторая успешная защита титула для американца, которого многие считают будущей суперзвездой профи-бокса. Одним из самых желанных для публики ринговых противостояний является поединок Спенса с Терренсом Кроуфордом. Однако из-за разногласий промоутеров и телеканалов в ближайшем будущем он вряд ли состоится.
В основном событии андеркарта поединка Спенс — Окампо состоялась ещё одна титульная схватка. Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе мексикано-американец Даниэль Роман встретился с мексиканцем Мойзесом Флоресом. Уступающий претенденту в габаритах, но более техничный, быстрый и ловкий чемпион доминировал на протяжении всего противостояния. По итогам двенадцати отведённых регламентом раундов Роман одержал победу единогласным решением судей — 116:112, 120:108, 119:110. В послематчевом интервью чемпион выразил желание провести объединительные поединки с другими действующими обладателями мировых титулов в его весе — мексиканцем Рэем Варгасом (WBC), британским ганцем Айзеком Догбо (WBO) и японцем Ресуке Ивасой (IBF).
Главным событием вечера бокса в мексиканской Мериде стал поединок с участием местного чемпиона мира WBC во втором полулёгком весе Мигеля Берчельта. Мексиканцу противостоял опытный экс-чемпион мира — аргентинец Джонатан Виктор Баррос. Однако конкурентного боя не вышло. Берчельт сразу же захватил инициативу и прессинговал соперника. Уже во 2-м раунде Баррос оказался в первом нокдауне. И чемпион не позволил претенденту восстановиться. В следующей трёхминутке ситуация повторилась. Поднявшись с настила ринга, Баррос подвергся безжалостной бомбардировке Берчельта. После этого у главного тренера претендента — экс-чемпиона мира Хулио Пабло Чакона — закончилось терпение и он во время добивания своего подопечного вскочил на ринг, заставив рефери прекратить избиение. Таким образом, Берчельт одержал победу техническим нокаутом и провёл уже третью успешную защиту мирового титула.