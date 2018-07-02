Суперсерия: назван соперник чемпиона IBF Эммануэля Родригеса

Австралийский проспект легчайшего веса (до 53,5 кг) Джейсон Молони (17-0, 14 КО) примет участие во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), сообщает официальный сайт турнира.

В 1/4 финала Молони предстоит бой с чемпионом IBF Эммануэлем Родригесом (18-0, 12 КО) из Пуэрто-Рико, так как австралиец является обязательным претендентом на титул.

«Я просто в восторге. Это словно воплощение мечты, — не скрывает эмоций австралиец. — Я уже давно нацелен на чемпионский титул. Вместе с командой упорно работали над достижением этой цели. А сейчас у меня появилась возможность добиться поставленной задачи. И даже больше, у меня есть шанс стать абсолютным чемпионом мира и выиграть кубок Muhammad Ali Trophy».

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Ранее официальный сайт Суперсерии уведомил о том, что в турнире бойцов легчайшего веса выступят: чемпион WBO Золани Тете (27-3, 21 КО) из ЮАР, чемпион WBA Super Райан Барнетт (19-0, 9 КО) из Северной Ирландии и чемпион IBF Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

В турнире также ожидается участие «обычного» чемпиона WBA Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО) из Японии, но официально об этом пока-что не сообщали.

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