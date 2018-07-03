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Трояновский будет участвовать в суперсерии и проведёт титульный бой с Релихом
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Трояновский будет участвовать в суперсерии и проведёт титульный бой с Релихом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) назвало ещё одного участника следующего сезона турнира, который пройдёт в первом полусреднем весе. Им стал бывший чемпион мира, россиянин Эдуард Трояновский. Четвертьфинальный бой для него сразу будет титульным. В нём он померится силой с чемпионом мира по версии WBA Кириллом Релихом, сообщает официальный сайт турнира.
Также сегодня стало известно, что за ещё одно место в турнире поборются временный чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс и небитый претендент Хуан Хосе Веласко. Их поединок состоится 14 июля, а победитель получит право стать участником WBSS.
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