Трояновский будет участвовать в суперсерии и проведёт титульный бой с Релихом

Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) назвало ещё одного участника следующего сезона турнира, который пройдёт в первом полусреднем весе. Им стал бывший чемпион мира, россиянин Эдуард Трояновский . Четвертьфинальный бой для него сразу будет титульным. В нём он померится силой с чемпионом мира по версии WBA Кириллом Релихом , сообщает официальный сайт турнира.

Также сегодня стало известно, что за ещё одно место в турнире поборются временный чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс и небитый претендент Хуан Хосе Веласко. Их поединок состоится 14 июля, а победитель получит право стать участником WBSS.