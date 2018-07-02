Трояновский объявлен участником Суперсерии–2: сразится с Релихом за титул WBA 

Бывший чемпион мира по версии IBF в суперлёгком весе Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО) официально вошёл в состав второй Всемирной боксёрской суперсерии, которая стартует осенью. Об этом сообщила пресс-служба WBSS. Соперником 38-летнего россиянина по четвертьфиналу Суперсерии–2 будет белорусский чемпион WBA Кирилл Релих (). Трояновский является обязательным его претендентом.
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях, две из которых с частичным составом уже объявили: Легчайший вес (до 53,5 кг) — Райан Барнетт (19-0, 9 КО), чемпион WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF Суперлёгкий вес (до 63,5 кг) — Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF — Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA Читайте также: Трояновский об участии в Суперсерии: Это реально круто! Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.