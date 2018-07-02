Ещё
Трояновский объявлен участником Суперсерии–2: сразится с Релихом за титул WBA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трояновский объявлен участником Суперсерии–2: сразится с Релихом за титул WBA 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира по версии IBF в суперлёгком весе Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО) официально вошёл в состав второй Всемирной боксёрской суперсерии, которая стартует осенью. Об этом сообщила пресс-служба WBSS. Соперником 38-летнего россиянина по четвертьфиналу Суперсерии–2 будет белорусский чемпион WBA Кирилл Релих (). Трояновский является обязательным его претендентом.
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях, две из которых с частичным составом уже объявили: Легчайший вес (до 53,5 кг) — Райан Барнетт (19-0, 9 КО), чемпион WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF Суперлёгкий вес (до 63,5 кг) — Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF — Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA Читайте также: Трояновский об участии в Суперсерии: Это реально круто! Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Тони Беллью: У Фьюри нет ни шанса против Уайлдера, Джошуа и меня Жесть, мясо и кровища. Дюжина стоп–кадров интенсивной драки Сауседо и Заппы Мурат Гассиев боксирует с тенью, готовясь к Усику: видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ20
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»42
На Украине попытались очернить сборную России717
Как Запад отреагировал на триумф сборной России564
Стало известно место для памятника Акинфееву89
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Шнуров посвятил стих Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение