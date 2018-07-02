Тони Беллью: У Фьюри нет ни шанса против Уайлдера, Джошуа и меня

Экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе британцу Тайсону Фьюри (26-0, 19 КО) не суждено вернуть лучшую форму, не говоря уже о возвращении титулов, поскольку ни Энтони Джошуа , ни Дионтэй Уайлдер не оставят от него мокрого места в ринге. В этом уверен бывший чемпион WBC в крузервейте (до 90,7 кг) Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), который и сам не прочь расправиться с Тайсоном.

«Конечно, смущает, что у Дионтэя Уайлдера за плечами уже 40 поединков против таких (посредственных) соперников. Однако, это не отменяет того, что Уайлдер — единственный человек на этой планете, кто может побить Энтони Джошуа, — заявил Беллью в интервью The Metro. — Ни у кого другого, включая Тайсона Фьюри, нет ни шанса. Стили делают бои, и неужели кто-то думает, что для Джошуа составит проблему поймать Фьюри чистым ударом? Разве кто-то считает, что у Фьюри хватит мощи, чтобы потрясти Джошуа? Результат такого боя предельно очевиден — брутальный нокаут. И я уверен, что Уайлдер сделает с Фьюри то же самое».

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«Я также уверен, что то же самое сделает маленький пузатый крузер, — намекает на себя Тони. — Фьюри сейчас уязвим, и я сильно сомневаюсь, что ему удастся вернуть былую форму. Когда Фьюри дрался со Стивом Каннингхэмом в Нью-Йорке, он был на своём абсолютном пике, но всё равно распластался в нокдауне. Каннингхэм тогда не смог его остановить, но любой приличный боец на его месте забил бы Фьюри. Каннингхэм прекрасный боец, но он не панчер».

«Короче, у меня бы с Фьюри не возникло проблем, — уверен Беллью. — У меня не было ни одного случая, чтобы я отправил кого-то в такой тяжёлый нокдаун и после этого позволил бы продержаться до 12-го раунда. Я финишер, как и Джошуа с Уайлдером. Все преимущества Фьюри растают по прошествии нескольких раундов. Стоит тебе приноровиться к его неуклюжести — и дело сделано».

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