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Энтони Мандин задумал остановить Джеффа Хорна быстрее Теренса Кроуфорда
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Энтони Мандин задумал остановить Джеффа Хорна быстрее Теренса Кроуфорда 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Прекратив 20-летнее сотрудничество с менеджером Ходером Насером, который уговаривал его повесить перчатки на гвоздь, 43-летний экс-чемпион мира в суперсреднем весе австралиец Энтони Мандин (49-8, 28 КО) полон решимости продолжать карьеру и по-прежнему хочет сразиться с соотечественником Джеффом Хорном (18-1-1, 12 КО).
Мандин бросил вызов Хорну ещё в конце прошлого года, предложив гонорар в несколько миллионов долларов. Однако, Джефф предпочёл провести обязательную защиту принадлежавшего ему титула WBO в полусредней категории (до 66,7 кг) и 9 июня потерпел поражение (ТКО 9) от одного из лучших боксёров современности Теренса Кроуфорда.
«Я хочу остановить его за шесть раундов, т. е. быстрее, чем это сделал Теренс Кроуфорд. Вы даже не представляете, насколько здорово я себя сейчас чувствую, — цитирует Мандина BoxingScene. — Это хорошо, что Хорн получит приличный гонорар, ведь он молодой парень с молодой семьёй. Для меня же дело вообще не в деньгах. Я уже заработал свои миллионы и сейчас хочу побеждать и выступать в Америке. Мне всё равно, где мы будем драться — ринг одинаково квадратный для всех».
Крайний бой Мандин провёл в январе этого года, нокаутировав во 2-м раунде Томми Брауна.
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