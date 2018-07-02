Оскар Де Ла Хойя заключил с Facebook революционное для бокса соглашение

Американская компания Golden Boy Promotions объявила о достижении договорённости с техногигантом Facebook насчёт трансляции некоторых вечеров бокса на платформе этой социальной сети. С фирмой Оскара Де Ла Хойи в этом деле скооперировались и Main Events Кэти Дува

Соглашение пока распространяется на пять шоу, первое из которых состоится 11 августа на ринге Avalon Theater в калифорнийском Голливуде. В главном поединке этого вечера пуэрториканец Хесус Рохас (26-1-2, 19 КО) попытается сохранить звание «временного» чемпиона WBA в бою против Джозефа Диаса (26-1, 14 КО) из США.

Джозеф Диас

Второе Facebook-шоу запланировано на 18 августа на ринге Sands Casino Resort в Бетлехеме, штат Пенсильвания. Там экс-претендент из Кубы Салливан Баррера (21-2, 14 КО) подерётся с традиционно опаснейшим неизвестным соперником.

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Остальные вечера бокса, которые в США можно будет смотреть в Facebook, а за пределами Штатов — на официальном сайте GBP, объявят позднее.

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