Лео Санта Крус говорит «да» мексиканской войне с Оскаром Вальдесом

«Суперчемпион» мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Лео Санта Крус (34-1-1, 19 КО) хотел бы провести объединительный поединок с соотечественником Оскаром Вальдесом (24-0, 19 КО), которому принадлежит титул WBO, и уже дал устное согласие на такой бой. Другие чемпионы Лео, 9 июня победившему по очкам в реванше Абнера Мареса, также интересны. И не только они.

«Мне очень интересен бой с Оскаром Вальдесом, — признаётся Санта Крус в интервью ESPN Deportes. — Это было бы противостояние мексиканца с мексиканцем, а мы уже знаем, что это гарантированная война. Если промоутеры смогут договориться, то мы можем встретиться. Со своей стороны я говорю «да». Нужно, чтобы промоутеры ударили по рукам, и тогда бою быть».

«Мне интересны все чемпионы — Вальдес, Карл Фрэмптон Гэри Расселл . Я также не против третьего поединка с Абнером Маресом. (Чемпион мира WBC в 55,3 кг) Рэй Варгас может подняться в мой вес? Он отличный боец, и если захочет, то мы дадим ему шанс», — добавил Лео.

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