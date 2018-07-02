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Противник Бетербиева из Англии тягает железо и работает на мешке: видео
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Противник Бетербиева из Англии тягает железо и работает на мешке: видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
6 октября чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиева (12-0, 12 КО) подерётся с небитым Каллумом Джонсоном (17-0, 12 КО). Всего лишь первая за 11 месяцев защита титула россиянина, как полагают букмекеры и эксперты, должна закончиться для него без особых проблем — под вопросом лишь кондиции чемпиона после затяжного простоя. 32-летний британский претендент утверждает, что бьёт не слабее Бетербиева. До боя ещё очень много времени, но Джонсон уже проводит силовую подготовку в тренажёрке, а также азартно околачивает мешки в зале.
Публикация от Callum Johnson (@callumtheone)
1 Июл 2018 в 9:03 PDT  Публикация от Callum Johnson (@callumtheone)
1 Июл 2018 в 9:02 PDT  Публикация от Callum Johnson (@callumtheone)
30 Июн 2018 в 3:49 PDT  Публикация от Callum Johnson (@callumtheone)
23 Июн 2018 в 5:31 PDT  Читайте также: Тренер претендента: Бетербиев — это Головкин полутяжёлого веса Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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