Александр Гвоздик: Драться со Стивенсоном в Квебеке — не проблема

31-летний харьковчанин Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) не видит ничего страшного в том, что поединок против гаитянского канадца Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО), которому принадлежит титул чемпиона мира WBC в полутяжёлой категории (до 79,4 кг), пройдёт на территории соперника.

Напомним, что накануне прошли странные промоутерские торги, на которых право организации поединка выиграла компания GYM Ивона Мишеля , представляющего интересы Стивенсона. По предварительной информации, бой может состояться 3 ноября в Квебеке (Канада).

«Квебек, так Квебек. Бой там не станет проблемой, — заверил обладатель «временного» титула WBC Гвоздик в интервью Luckypunch.net. — Хорошо, что ситуация с поединком разрешается, и начнётся нормальная подготовка, ведь готовиться к конкретному бою легче, чем непонятно к чему. Пока не знаю, когда полечу в США на подготовку. Скорее всего, уже после поединка Саши Усика (против Мурата Гассиева 21 июля в Москве — прим. vRINGe)».

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