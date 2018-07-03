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Александр Гвоздик: Драться со Стивенсоном в Квебеке — не проблема
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Александр Гвоздик: Драться со Стивенсоном в Квебеке — не проблема 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
31-летний харьковчанин Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) не видит ничего страшного в том, что поединок против гаитянского канадца Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО), которому принадлежит титул чемпиона мира WBC в полутяжёлой категории (до 79,4 кг), пройдёт на территории соперника.
Напомним, что накануне прошли странные промоутерские торги, на которых право организации поединка выиграла компания GYM Ивона Мишеля, представляющего интересы Стивенсона. По предварительной информации, бой может состояться 3 ноября в Квебеке (Канада).
«Квебек, так Квебек. Бой там не станет проблемой, — заверил обладатель «временного» титула WBC Гвоздик в интервью Luckypunch.net. — Хорошо, что ситуация с поединком разрешается, и начнётся нормальная подготовка, ведь готовиться к конкретному бою легче, чем непонятно к чему. Пока не знаю, когда полечу в США на подготовку. Скорее всего, уже после поединка Саши Усика (против Мурата Гассиева 21 июля в Москве — прим. vRINGe)».
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