Арум: Гвоздик подерётся со Стивенсоном в Канаде, Ломаченко приедет поддержать

Легендарный промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) в интервью BoxingTalk рассказал о беседе тет-а-тет с промоутером Ивоном Мишелем (GYM Promotions). Напомним, на днях состоялись странные промоутерские торги, на которых Мишель выиграл право организации боя между своим подопечным, чемпионом WBC в весе до 79,4 кг Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) из Канады и «временным» чемпионом организации украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО).

«Прежде всего я поздравил Мишеля с победой на торгах, — рассказывает Арум. — Хоть это и были типичные Хэймоновские торги — сплошная махинация. Как вы знаете, один из промоутеров, работающих на Хэймона (TGB Promotions), сперва поставил $3 миллиона, а сразу же после торгов отказался от своей ставки. Вот такая победа Мишеля (поставил $2 миллиона против $1,65 от Арума). Ивон рассказал, что у него есть отличные спонсоры, и мы собираемся сделать шоу в Квебеке (Канада)».

«Я подтвердил, что мы готовы сотрудничать, а он попросил о том, чтобы на поединке присутствовал (чемпион WBA в лёгком весе) украинец Василий Ломаченко . Я пообещал, что попытаюсь это уладить — поговорю с послом Украины в Канаде, а также с канадским послом в США, который является настоящим фанатом бокса», — сообщил Арум.

Глава TRP не скрывает, что его сильно задела уловка TGB Promotions на торгах: «Но вообще-то, хочу ещё раз повторить сказанное мной ранее. Нельзя допускать подобные фокусы на промоутерских торгах. Считаю, что в таком случае „отказников“ надо штрафовать на 10% от заявленной суммы. И затем пропорционально распределять эти деньги между бойцами».

Читайте также: Александр Гвоздик: Драться со Стивенсоном в Квебеке — не проблема

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.