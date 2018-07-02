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Состоялись торги по бою Стивенсон–Гвоздик: есть вероятные дата и место
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Состоялись торги по бою Стивенсон–Гвоздик: есть вероятные дата и место 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Канадский промоутер Ивон Мишель из компании GYM, под чьим непосредственным руководством развивается карьера чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО), выиграл торги за право выступить организатором поединка подопечного против обязательного претендента, обладателя «временного» титула WBC украинца Александра Гвоздика (15-0, 12 КО).
Ставка Мишеля в размере $2,1 миллиона долларов перебила предложение Top Rank в размере $1,65 миллиона в той же валюте. Согласно правилам организации, 65% от призового фонда достанется Стивенсону. Соответственно, 35% причитается Гвоздику.
По информации TVA Sports, бой может состояться 3 ноября в Канаде.
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