Бейбут Шуменов: Я вернулся, готов драться с кем угодно

Как мы сообщали ранее, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, любимец Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) крузер Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) из Казахстана возобновляет карьеру. Уже 7 июля в Астане (Казахстан) Шуменову предстоит бой с невесть откуда появившемся в топе рейтинга организации джорнименом-турком Хизни Алтункаей (30-1, 17 КО) за вакантный титул «обычного» чемпиона мира. WBA, похоже, не смущает, что в тяжёлом дивизионе у них уже есть три чемпиона: «объединённый» чемпион Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) из России, «чемпион в отпуске» россиянин Денис Лебедев (30-2, 22 КО) и «временный» чемпион из Франции Арсен Гуламирян (23-0, 15 КО). В преддверии боя с Алтункаей Шуменов пообщался с корреспондентом Ring TV, вспомнил о непростом решении завершить карьеру: «Всё накопилось. В 2017 за неделю до боя (за титул „обычного“ чемпиона против „временного“ чемпиона из Кубы Юниэра Дортикоса) я травмировался. Я был хорошо готов, весь год тренировался, но так получалось, что дата боя всё время менялась. Наверное, раз десять поменялась, не меньше». «После травмы, операции и восстановления я полностью морально истощился, устал от бокса. Очень тяжело, когда ты практически живёшь в зале, всё время тренируешься, а поединков нет. После того, как я принял решение завершить карьеру, я хорошенько отдохнул, много путешествовал, провёл время с семьёй. Я полностью отстранился от бокса, не смотрел и даже не читал новости», — вспоминает боец. «Вот так я и „очистился“, — рассказывает Шуменов. — Ушёл весь негатив. Закончился контракт с менеджером, и я могу начать всё с чистого листа. Всё идеально. Сейчас я мотивирован только лишь на одном — обеспечить семью. О сопернике я ничего не знаю, не люблю этим заниматься. Это забота моего тренера Исмаэля Саласа. Он и разработает стратегию на поединок». В последний раз Шуменов боксировал в Казахстане в 2011 году. Рассказывает экс-чемпион: «Рад вернуться и драться дома. Астана отмечает 20 лет, как этот город стал столицей Казахстана. И мой бой пройдёт в рамках празднования этого события. Это вдвойне приятнее. Понятно, что я долго не боксировал. И чтобы набрать нужные кондиции, мне надо пройти 2-3 боя со среднего уровня соперниками. А затем я буду готов драться с кем угодно, со всеми лучшими бойцами дивизиона». «Это не значит, что я буду кого-то преследовать, бросать вызовы и прочее, — улыбается боксёр. — Просто хочу, чтобы все знали. Я готов драться с кем угодно. Я сам себе промоутер и сам себе менеджер. А это значит, что договориться со мной — плёвое дело».

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.