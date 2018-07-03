Хелениус и Быховцев проведут матч-реванш 11 августа

17 марта в эстонском городе Раквере состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием некогда перспективного боксёра супертяжёлого веса Роберта Хелениуса . Финну противостоял джорнимен Юрий Быховцев. По итогам восьмираундового противостояния победа раздельным решением судей досталась Хелениусу — 77:76, 77:76 и 75:78. Во многом его неуверенная победа объясняется травмой руки, которую он получил на старте поединка.

Матч-реванш состоится 11 августа в Савонлинне (Финляндия). Второй бой Хелениуса и Быховцева состоится в рамках карда большого вечера профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за титул EBU в лёгком весе.