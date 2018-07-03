Ещё
Хелениус и Быховцев проведут матч-реванш 11 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хелениус и Быховцев проведут матч-реванш 11 августа 

Чемпионат.com 1 час назад
17 марта в эстонском городе Раквере состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием некогда перспективного боксёра супертяжёлого веса Роберта Хелениуса. Финну противостоял джорнимен Юрий Быховцев. По итогам восьмираундового противостояния победа раздельным решением судей досталась Хелениусу — 77:76, 77:76 и 75:78. Во многом его неуверенная победа объясняется травмой руки, которую он получил на старте поединка.
Матч-реванш состоится 11 августа в Савонлинне (Финляндия). Второй бой Хелениуса и Быховцева состоится в рамках карда большого вечера профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за титул EBU в лёгком весе.
Чемпионат.com: последние новости
Гассиев: уверен, что мы с Усиком устроим отличный поединок Арреола: Уайлдер нокаутирует Джошуа Мейвезер-младший купил себе часы за $ 18 млн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне предложили секс 32 мексиканца»368
В футболе разразился новый допинговый скандал99
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой3
Украина бьется в истерике после победы России58
Как Запад отреагировал на триумф сборной России576
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение