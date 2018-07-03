Гвоздик — о Василии Ломаченко: Хорошо, что он получил мотивационный пинок

Обладатель титула «временного» чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) в интервью youtube-каналу Luckypunch.net рассказал о пользе нокдауна Василия Ломаченко , в котором тот побывал в бою с Хорхе Линаресом , а также о возможных поединках Василия с мексиканцем Рэем Бельтраном (35-7-1, 21 KO) и американцем Майки Гарсией (38-0, 30 KO).

«Для Василия ситуация с нокдауном полезна, — убеждён Александр. — Когда всё твоё окружение считает тебя суперменом, и всё это заливается в голову, ты начинаешь в это верить и теряется трезвая мысль. Это было хоть и неприятно, но полезно. Василий и так тренируется на 100%, но такие ситуации напоминают, что нельзя давать ни одного процента слабины. Вася забирается всё выше и выше, а там ребята и больше, и сильнее. Например, у Линареса было преимущество в весе около шести килограммов».

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«Главное отличие в сгонке веса в том, что когда ты поднимаешься выше, то с момента взвешивания у тебя нет возможности набрать большое количество веса, потому что ты по природе такого размера, — подчёркивает Гвоздик. — А человек, который засушился, как сухарь, а потом в себя эту всю воду влил, то он, соответственно, получает преимущество в весе. Если Василий будет подниматься в категориях ещё выше, то будет ещё сложнее. Я думаю, что Гарсиа ещё больше, чем Линарес, и нужно быть внимательным на 100%. Как раз перед такими боями такой мотивационный пинок в виде нокдауна, хоть и неприятный, но пойдёт Василию на пользу».

«Я конечно же хочу увидеть его бой именно с Гарсией, — отмечает Александр. — В бою с Бельтраном можно будет насладиться работой ног. Этот бой будет как короткая коррида, потому что я не вижу никакой опасности для Василия от Бельтрана. Разве что Василий подставит голову и скажет: «Бей меня!» А вот с Майки Гарсией был бы очень интересный бой, в котором для меня есть интрига. В бою с Бельтраном я никакой интриги не вижу».

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