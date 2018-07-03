Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» «Слюдянский ринг» стартуют 4 июля

В Слюдянке в парке Прибрежный с 4 по 7 июля состоятся Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» «Слюдянский ринг», в которых примут участие около 200 спортсменов.

Предварительные заявки на участие подали команды Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Амурской областей, Красноярского и Забайкальского краев, республик Бурятия, Хакасия и Саха (Якутия). Приангарье на соревнованиях будут представлять боксеры из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянки и других муниципальных образований. Турнир «Слюдянский ринг» проводится в личном зачете среди юниоров 17-18 лет (2000-2001 г.р.) в следующих весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг.

Почетным гостем Всероссийских соревнований по боксу класса «Б» «Слюдянский ринг» станет российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников , который получил прозвище «Сибирский Рокки».

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются грамотами и медалями. Организаторами турнира предусмотрены специальные номинации.

Программа соревнований:

4 июля — 08.00-10.00 — взвешивание участников турнира;

10.00-12.00 — жеребьевка участников;

14.00 — торжественное открытие турнира, предварительные бои.

5 июля — 08.00-09.00 — взвешивание участников турнира;

14.00 — предварительные бои.

6 июля — 08.00-09.00 — взвешивание участников турнира;

14.00 — полуфинальные бои.

7 июля — 08.00-08.30 — взвешивание участников турнира;

12.00 — финальные бои, закрытие турнира.