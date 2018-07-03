В Орле состоится бой водяными шарами

Детский парк приглашает на празднование Ивана Купала. 7 июля у фонтана «Кони» ждут тех, кто не против водных развлечений.

В программе турнир по морскому бою, эстафеты, гадания, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, бои водяными шарами. Начало веселья в 12:00.

Организаторы обещают, что сухим не останется никто. Рекомендуют брать с собой водяные пистолеты и пушки, сменную одежду. Мероприятие состоится только в солнечную погоду.