Статистика ударов кровавого махача Алекса Сауседо и Леонардо Заппавиньи

Проект компьютеризированной системы Compubox обнародовал подробную статистику выброшенных и точных ударов в отборочном поединке по линии WBO в суперлёгком весе (до 63,5 кг) между американским мексиканцем Алексом Сауседо (28-0, 18 КО) и австралийцем Леонардо Заппавиньей (37-4, 27 КО).

Победа техническим нокаутом в 7-м раунде этого кровопролитного боя в Оклахома-Сити (США) досталась Сауседо.

ВИДЕОЗАПИСЬ поединка Сауседо-Заппавинья

Landed — точные удары, thrown — выброшенные, power punches — силовые

Источник — BoxingScene

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