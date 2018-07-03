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Статистика ударов кровавого махача Алекса Сауседо и Леонардо Заппавиньи
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Статистика ударов кровавого махача Алекса Сауседо и Леонардо Заппавиньи 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Проект компьютеризированной системы Compubox обнародовал подробную статистику выброшенных и точных ударов в отборочном поединке по линии WBO в суперлёгком весе (до 63,5 кг) между американским мексиканцем Алексом Сауседо (28-0, 18 КО) и австралийцем Леонардо Заппавиньей (37-4, 27 КО).
Победа техническим нокаутом в 7-м раунде этого кровопролитного боя в Оклахома-Сити (США) досталась Сауседо.
ВИДЕОЗАПИСЬ поединка Сауседо-Заппавинья
Landed — точные удары, thrown — выброшенные, power punches — силовые
Источник — BoxingScene
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