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Промо–ролик поединка Майки Гарсиа и Роберта Истера от Showtime — видео
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Промо–ролик поединка Майки Гарсиа и Роберта Истера от Showtime — видео 

Vringe.com 53 минуты назад
Фото: Vringe.com
Через три с хвостиком недели на ринге арены Staples Center в Лос-Анджелесе (США) в объединительном поединке сойдутся формально не знающие поражений топ-легковесы (до 61,2 кг) — матёрый чемпион мира по версии WBC Мигель Анхель Гарсиа (38-0, 30 КО) и высоченный обладатель пояса IBF Роберт «E-Bunny» Истер (21-0, 14 КО).
Бой будет показан телеканалом Showtime, который пытается натолкнуть нас на мысль, что тут ожидается конкурентное противостояние. Букмекеры и другие аналитики уверены, что Гарсиа здесь явный фаворит.
А вот и промо-ролик от «Шоутайм»:
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