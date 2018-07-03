Мини–Уайлдер пророчит Усику поражение: Гассиев победит, он сильнейший тяжеловес

У чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дионтэя Уайлдера есть брат — также боксёр. 29-летний Марселлос Уайлдер (1-0, 1 КО) не только младший бро, но и меньший: 25 мая он дебютировал в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Безнадёжный Джейлин Энтони (0-5) был забит Уайлдером–2 на последней секунде первого раунда, причём ударом по затылку.

Boxing News под шумок взяли у Марселлоса блиц-интервью и поинтересовались у американца, кто победит в финале Суперсерии его дивизиона — чемпион WBC/WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) или чемпион IBF/WBA Мурат Гассиев (26-0, 19 КО).

«Кажется, Гассиев победит, — сказал Уайлдер. — Как по мне, именно он сейчас сильнейший в тяжёлом весе. Гассиев крутой боец».

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Bros & Lil Kim:

Младший из Уайлдеров ранее играл в американский футбол, а в бокс пришёл только лет в 25-ть. За спиной у Марселлоса — аж семь боёв в любителях и два приза «Золотые перчатки» на уровне родного штата. По его словам, ранее он работал в паре со старшим братом, но прекратил эту практику.

«Сейчас мы не спаррингуем, но раньше да, бывало, — поведал он. — Это было тяжело! Несмотря на то, что он мой брат, спуску не давал. Как раз Дионтэй мне и показал, насколько непросто в этом спорте. Но если ты на самом деле — реально — желаешь чего-то добиться, то добьёшься. Мои тренировки просто пипец какие тяжёлые: я себя не дурю и не бью баклуши в зале».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Уайлдер–Энтони

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