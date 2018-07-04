Стало известно, когда и где чемпион Бельтран встретится с небитым Андреевым из РФ

25 августа на арене Gila River в Глендейле (штат Аризона, США) чемпион WBO в лёгком весе мексиканский ветеран Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) встретится с обязательным претендентом из России Романом Андреевым (21-0, 15 КО), информирует ESPN.

По данным источника, вчера состоялись промоутерские торги, на которых победила компания Top Rank Promotions, представляющая Бельтрана. Компания Патриот, за которую боксирует Андреев, в торгах не участвовала. Для победы TRP хватило ставки в размере $250 тысяч, из которых почти $190 тысяч достанутся чемпиону (75%), а остальные $60 тысяч положены претенденту.

Читайте также: У Бельтрана заинтересованы в объединительном поединке с Ломаченко

Напомним, Бельтран завоевал вакантный чемпионский титул WBO в феврале 2018 года, перебоксировав 40-летнего африканца Паулюса Моузеса (40-4, 25 КО).

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.