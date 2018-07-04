Ещё
Стало известно, когда и где чемпион Бельтран встретится с небитым Андреевым из РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, когда и где чемпион Бельтран встретится с небитым Андреевым из РФ 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
25 августа на арене Gila River в Глендейле (штат Аризона, США) чемпион WBO в лёгком весе мексиканский ветеран Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) встретится с обязательным претендентом из России Романом Андреевым (21-0, 15 КО), информирует ESPN.
По данным источника, вчера состоялись промоутерские торги, на которых победила компания Top Rank Promotions, представляющая Бельтрана. Компания Патриот, за которую боксирует Андреев, в торгах не участвовала. Для победы TRP хватило ставки в размере $250 тысяч, из которых почти $190 тысяч достанутся чемпиону (75%), а остальные $60 тысяч положены претенденту.
Читайте также: У Бельтрана заинтересованы в объединительном поединке с Ломаченко
Напомним, Бельтран завоевал вакантный чемпионский титул WBO в феврале 2018 года, перебоксировав 40-летнего африканца Паулюса Моузеса (40-4, 25 КО).
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
39-летний Мэнни Пакьяо бодро отрабатывает на лапах в зале: видео Энтони Мандин задумал остановить Джеффа Хорна быстрее Теренса Кроуфорда Проспект–тяж Джей Опетая грохнул земляка Пегораро, Рашиди Эллис уработал Москеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились все четвертьфиналисты ЧМ-201882
В футболе разразился новый допинговый скандал108
Врач объяснил след от укола на руке Дзюбы
Уткин откровенно рассказал о заработках комментаторов42
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?518
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение