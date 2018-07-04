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Дэвид Прайс намекает на бой-реванш против Тайсона Фьюри
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Дэвид Прайс намекает на бой-реванш против Тайсона Фьюри 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяж Дэвид Прайс (22-5, 18 КО) утверждает, что осенью ему, вероятно, предстоит провести «большой бой». Возможно, это будет поединок против соотечественника, бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО).
У поединка Фьюри−Прайс отличная предыстория — долговязый Прайс побеждал Фьюри на любительском ринге. Тайсон уже и раньше отмечал, что желает взять у соотечественника реванш. Особых проблем в организации боя не предвидится — оба выступают за промоутерскую компанию MTK Global.
Рассказывает Прайс: «Менеджер намекал, что осенью мне предстоит провести большой бой. Поэтому для меня очень важно быть сейчас активным, чтобы на мне не было ни следа ржавчины».
27 июля в Болтоне (Великобритания) Прайс попытается закрыть победой тяжёлое досрочное поражение экс-чемпиону из РФ Александру Поветкину (34-1, 24 КО) — соперник британца пока что неизвестен. Как и неизвестен соперник у Фьюри. Экс-чемпион проведёт следующий поединок в Белфасте (Великобритания) 18 августа.
«Конечно же, меня интересует бой против Фьюри, — кивает головой Прайс. — Но я не знаю, интересен ли этот бой ему. Есть определённые факты. Для Фьюри этот бой является неким неоправданным риском, ведь в любом случае я могу и победить. У меня 5 поражений в карьере. Поэтому, побив меня, он практически ничего не выигрывает. А шанс, что я его нокаутирую, остаётся».
«Этот поединок интересен многим именно на данном этапе. Ведь Фьюри вернулся в бокс после продолжительного отсутствия. Он весь покрыт ржавчиной, а меня болельщики и вовсе списали в утиль. Так что для меня этот бой был бы огромным шансом, несмотря на роль явного андердога. Мне нечего терять, поэтому мне нужен или этот поединок, или поединок с другим, не менее серьёзным бойцом. Только ради этого я и продолжаю боксировать», — цитирует Прайса Sky Sports.
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