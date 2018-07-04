Проспект Конлан готов взять реванш у россиянина за «украденную» медаль на ОИ

Топ-проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) ирландец Майкл Конлан (8-0, 5 КО) до сих пор зол за спорное судейское решение, принятое на ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) в четвертьфинальном поединке между ним и боксёром из РФ Владимиром Никитиным

Судьи отдали победу россиянину, который позже отказался от полуфинального боя, сославшись на травмы, полученные в бою с Конланом. Ирландец раскритиковал AIBA, обвинив россиян в работе с судьями. После чего принял решение о переходе в профессионалы, подписав контракт с крупной американской компанией Top Rank Promotions.

Как мы сообщали ранее, в апреле 2018 года TRP подписала также и Никитина. Глава компании Боб Арум не скрывает, что планирует организовать реванш между Никитиным и Конланом. Похоже, почти все мысли ирландца также только лишь о реванше.

«Я в восторге, — цитирует Конлана Boxing News Online. — Я очень счастлив. Никитин лично мне написал, и мы встречались пару раз. Меня ограбили на ОИ, но то, что произошло — не его вина. Я это понимаю. А он, в свою очередь, должен понимать, что после перехода в профессионалы ему прежде всего нужен один бой — реванш против меня. Ведь на кону будут реальные деньги. Он должен это понимать».

Конлан не готов долго ждать этого боя: «На ранней стадии карьеры я хочу прежде всего провести бой с ним. Надеюсь, сделаем бой уже в следующем году. Победой над Никитиным я собираюсь заявить о себе. Заявить по-настоящему. Собираюсь показать в бою с ним всё, что умею. Знаю, что могу его и перебить, и перебоксировать. А также не сомневаюсь, что я храбрее, чем Никитин».

Тем не менее, Конлан отдаёт должное навыкам россиянина: «Считаю, что Никитин — именно тот боец, который вынудит меня показать в ринге всё, выложиться на максимум. Его стиль заставит меня работать на полных оборотах. Вот этого боя я хочу прежде всего. Я чувствую, что сильнее его. И я считаю, что на ранней стадии карьеры этот бой для меня является идеальным».

Конлан, похоже, нервничает за старт профессиональной карьеры россиянина. Опасается, чтобы Никитина не дай бог не побил какой-то крепкий джорнимен из Мексики: «Если совсем начистоту, то я считаю, что его надо очень аккуратно вести в профессионалах. Просто в 8-унциевых перчатках, да против какого-нибудь стойкого джорнимена из Мексики, всё может закончиться для него плохо. Например, он захочет переехать парня, а тот примет рубку. Никитин всегда прёт вперёд, какой-нибудь ударник вполне может его потрясти».

«Я это знаю, ведь дважды дрался с Никитиным в любителях (первый раз на чемпионате Европы). Помню, когда хорошенько по нему попадёшь, он выдаёт такой звук. А это значит, что если ещё поднажать, то парень может и отказаться от продолжения схватки. Как видите, я хорошенько его знаю. Полностью его изучил», — хорохорится Конлан.

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