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Как проходит настоящий бой на саблях
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Как проходит настоящий бой на саблях 

Trendymen 5 часов назад
Фото: Trendymen
Фехтование на саблях невероятно опасно. Остается только поражаться смелости бретёров и воинов прошлого, готовых без страха взглянуть в лицо противника и вступить в бой, который наверняка закончится плачевно для одного из участников. Ли Смит и Ричард Марсден показали, как в реальности выглядело фехтование на саблях — да мушкетеры тут и рядом не стояли!
Обратите внимание на постановку ног обоих бойцов. Каждая фехтовальная стойка создана вовсе не для красоты: это выверенные вековым опытом позиции, с которых удобнее всего поразить противника.
Тяжелая защита при таком спортивном фехтовании саблями совершенно необходима. Собственно, и в реальном бою людей надежно защищал доспех, иначе даже попадание вскользь по запястью могло бы стать смертельным.
И еще, это очень тяжело. Постоянная напряженная работа одной рукой выматывает — посмотрите, как выдохся Марсден в самом конце. Выносливость в любом бою и сегодня имеет решающее значение: какая разница, насколько сильно ты бьешь, если более стойкий соперник может тебя просто измотать.
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