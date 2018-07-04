Как проходит настоящий бой на саблях

Фехтование на саблях невероятно опасно. Остается только поражаться смелости бретёров и воинов прошлого, готовых без страха взглянуть в лицо противника и вступить в бой, который наверняка закончится плачевно для одного из участников. Ли Смит и Ричард Марсден показали, как в реальности выглядело фехтование на саблях — да мушкетеры тут и рядом не стояли!

Обратите внимание на постановку ног обоих бойцов. Каждая фехтовальная стойка создана вовсе не для красоты: это выверенные вековым опытом позиции, с которых удобнее всего поразить противника.

Тяжелая защита при таком спортивном фехтовании саблями совершенно необходима. Собственно, и в реальном бою людей надежно защищал доспех, иначе даже попадание вскользь по запястью могло бы стать смертельным.

И еще, это очень тяжело. Постоянная напряженная работа одной рукой выматывает — посмотрите, как выдохся Марсден в самом конце. Выносливость в любом бою и сегодня имеет решающее значение: какая разница, насколько сильно ты бьешь, если более стойкий соперник может тебя просто измотать.