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Липинец обиделся на организаторов Суперсерии и собрался в полусредний вес
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Липинец обиделся на организаторов Суперсерии и собрался в полусредний вес 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион IBF в весе до 63,5 кг россиянин Сергей Липинец (13-1, 10 КО) так и не дождался предложения принять участие во втором сезоне популярного турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS). В своём микроблоге в  Twitter Липинец утверждает, что переходит в новую весовую категорию, полусредний дивизион (до 66,7 кг).
Дебют полусредневеса Липинца состоится 28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в андеркарде объединительного боя чемпионов лёгкого веса, обладателя титула WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) из США и его соотечественника, чемпиона IBF Роберта Истера (21-0, 14 КО).
Как минимум, так утверждает россиянин: «28 июля выступлю в андеркарде боя между Истером и Гарсией. Поскольку организаторы Суперсерии не хотят видеть меня в турнире, принял решение перейти в полусредний вес. Команда полностью меня поддерживает, верит в меня».
Напомним, Липинец завладел вакантным титулом в ноябре 2017 года, одолев японского середняка Акихиро Кондо (30-7-1, 17 КО), но в дебютной защите уступил титул Гарсии.
Просто работа такая — репортаж vRINGe о поединке между Липинцом и Гарсией
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