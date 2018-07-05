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Липинец переходит в полусредний вес и проведёт бой 28 июля
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Липинец переходит в полусредний вес и проведёт бой 28 июля 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Российский боксёр Сергей Липинец (13-1-0, 10 KO), который ранее владел титулом чемпиона IBF в первом полусреднем весе, вернётся на ринг 28 июля и проведёт бой в весовой категории 147 фунтов.
«Приходите и смотрите на меня 28 июля, когда пройдёт бой Майки Гарсии и Роберта Истера-младшего. Поскольку Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) не хочет меня видеть в числе участников, то я перехожу в полусредний вес», — написал Липинец в своём «твиттере».
Посмотреть видео можно на странице боксёра в «Твиттере».
Напомним, ранее ожидалось, что россиянин вернётся на ринг 28 июня.
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