Липинец переходит в полусредний вес и проведёт бой 28 июля

Российский боксёр Сергей Липинец (13-1-0, 10 KO), который ранее владел титулом чемпиона IBF в первом полусреднем весе, вернётся на ринг 28 июля и проведёт бой в весовой категории 147 фунтов.

«Приходите и смотрите на меня 28 июля, когда пройдёт бой Майки Гарсии и Роберта Истера-младшего. Поскольку Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) не хочет меня видеть в числе участников, то я перехожу в полусредний вес», — написал Липинец в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно на странице боксёра в «Твиттере».

Напомним, ранее ожидалось, что россиянин вернётся на ринг 28 июня.