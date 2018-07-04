Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) рассказал, как впал в непонятное состояние сразу после сенсационной победы над многолетним лидером дивизиона Владимиром Кличко в ноябре 2015 года, и долгое время не знал, как из него выбраться.

Напомним, что Фьюри вернулся в ринг 9 июня, победив Сефера Сефери ввиду его отказа от продолжения боя в перерыве после четвёртого раунда.

«У меня было всё. У меня были титулы чемпиона мира, которые я получил за победу над человеком, которого невозможно победить, — предаётся грустным воспоминаниям Тайсон. — У меня было всё, о чём только можно мечтать, но на следующий день после боя (с Кличко) я впал в глубокую депрессию, которая продолжалась на протяжении следующих двух лет».

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«Депрессировать мне было не о чем, и если бы я знал, что приводит меня в такое состояние, я бы просто этого больше не делал, — продолжает экс-чемпион. — Если вам никогда не доводилось бывать в депрессии, то вы понятия не имеете, о чём я говорю. И главная проблема в том, что мы не знаем, что приводит нас в такое состояние».

Фьюри также признался, что остался разочарован действиями Сефери, но добавил, что на данном этапе это его не беспокоит: «Соперник сейчас для меня не важен, потому что я просто разогреваюсь. Я возвращаюсь в ринг и готовлюсь драться с Энтони Джошуа и Дионтэем Уайлдером».

Следующий бой британца запланирован на 18 августа в Белфасте (Северная Ирландия). Соперник пока не объявлен.

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