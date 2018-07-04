Николай Валуев — о поединке Мурата Гассиева и Александра Усика

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе россиянин Николай Валуев поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) и украинца Александра Усика (14-0, 11 КО), которые 21 июля в Москве (РФ) определят абсолютного чемпиона (WBC/WBA/IBF/WBO) в тяжёлой категории (до 90,7 кг) и победителя Всемирной боксёрской суперсерии.

«Посмотрите, как продаются билеты, и вы поймёте, как этого поединка ждут. Я считаю, что будет бой года, — приводит слова Валуева «Р-Спорт». — Я бы не стал говорить о фаворите. Тут всё будет зависеть от того, кто сумеет навязать свой стиль ведения схватки. Многое будет зависеть и от выносливости соперников».

«Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же будет вести позиционную борьбу с возможностью контратаки. Думаю, развязка случится во второй половине матча. Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию, — процентов 35», — предположил Николай.

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