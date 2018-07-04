Диллиан Уайт о неудачной попытке Уайлдера заполучить Энтони Джошуа: Это карма, чувак

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) явно не сочувствует чемпиону WBC Дионтэю Уайлдеру (40-0, 39 КО), который так и не смог пока что договориться о поединке с Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и теперь никак не успокоится, трезвоня о «британских негодяях» при каждом удобном случае.

«Симпатия? Ага, сейчас. Он кинул меня на многие тысячи долларов издержек, потратил моё время. Я провёл все нужные бои, взял все титулы WBC, которые требуется взять, чтобы добиться чемпионского боя, вышел на первую строку в рейтинге. А зачем? Он избегал меня. А сейчас, когда Дионтэй подумал было, что встреча с Джошуа — готовое дело, Энтони вдруг выбрал другой путь. И теперь Уайлдер ноет. Он такой расстроенный, что, чего гляди, ещё проиграет следующий поединок», — цитирует его BoxingScene.

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Уайт считает, что нынешняя ситуация должна кое-чему научить американца, который не смог добиться боя с Джошуа.

«Теперь до него дошло, — злорадствует Диллиан. — Карма, как вы сами, знаете, та ещё девка, и теперь он выгребает. Надеюсь, это его сделает более скромным, и впредь он будет драться с обязательными претендентами».

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