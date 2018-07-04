Торопиться с боем Уайлдер–Джошуа незачем, они не дотягивают до PPV — Де Ла Хойя

Командам Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) не нужно торопиться с организацией поединка за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе, поскольку такому бою нужно время, чтобы вырасти до масштаба настоящего PPV-мегафайта.

Такое мнение в интервью ESPN Deportes высказал один из лучших промоутеров современности, глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, что стороны Джошуа и Уайлдера провели за столом переговоров несколько месяцев, но так и не смогли заключить сделку.

«Я, как большой любитель бокса, с удовольствием посмотрел бы этот бой, — признался Де Ла Хойя. — Дело не в том, что бойцы не хотят драться. Я точно знаю, что Джошуа воин, который хочет биться с Уайлдером. Это был бы невероятный поединок, но, как по мне, его нужно провести не ранее, чем через полгода-год, чтобы он смог увеличиться до масштаба настоящего мегафайта. Пока же они оба никому не известны на рынке PPV в США».

«Уайлдер — прекрасный боец, я его очень уважаю. Но драться на PPV — не одно и то же, что выступать на Showtime или НВО, где зрителю не нужно вносить дополнительную плату. Очень трудно заставить людей выложить 70-80 долларов за бой, это на данный момент под силу только Канело Альваресу», — не упустил случая прорекламировать свою главную звезду Оскар.

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