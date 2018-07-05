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Бриедис и Делорье подерутся в андеркарде боя Усик — Гассиев
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Бриедис и Делорье подерутся в андеркарде боя Усик — Гассиев 

SPORT24.ru 5 часов назад
Латвийский боксер Майрис Бриедис проведет бой в андеркарде финала WBSS Александр Усик — Мурат Гассиев, сообщает Boxingscene.
Соперником Бриедиса станет представитель Франции Брэндон Делорье. Стоит отметить, что латвиец провел 24 боя, единственное поражение он потерпел в поединке с Усиком. Что же касается Делорье, то в его активе 11 побед, одна ничья и одно поражение.
Напомним, бой между Гассиевым и Усиком пройдет 21 июля в Москве. Россиянин провел на профессиональном ринге 27 боев и ни разу не проиграл. Украинец одержал 14 побед и также не потерпел ни одного поражения.
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