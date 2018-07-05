Бриедис и Делорье подерутся в андеркарде боя Усик — Гассиев

Соперником Бриедиса станет представитель Франции Брэндон Делорье. Стоит отметить, что латвиец провел 24 боя, единственное поражение он потерпел в поединке с Усиком. Что же касается Делорье, то в его активе 11 побед, одна ничья и одно поражение.

Напомним, бой между Гассиевым и Усиком пройдет 21 июля в Москве. Россиянин провел на профессиональном ринге 27 боев и ни разу не проиграл. Украинец одержал 14 побед и также не потерпел ни одного поражения.